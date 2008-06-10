У Литвина хотят, чтоб Черновецкий с ними договорился

Фракция Блока Литвина в Киевсовете не намерена поддерживать кандидатуру Блока Черновецкого Олеся ДОВГОГО на должность секретаря совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил первый номер в избирательном списке Блока Литвина на выборах в Киевсовет, председатель Шевченковской райгосадминистрации столицы Виктор ПИЛИПИШИН.

«Фракция не будет участвовать в голосовании за кандидатуру О.ДОВГОГО», - сказал он.

В.ПИЛИПИШИН отметил, что эту должность должна занимать компромиссная кандидатура.

«Мы исходим из позиции, что фигура секретаря должна быть компромиссной в Киевсовете. Я думаю, что эти вопросы централизации – они тогда сыграли не очень хорошую роль с действующим мэром Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. И сегодня мэр должен понять, что с политическими силами, которые представлены сегодня в Киевсовете, нужно договариваться», - отметил представитель Блока Литвина.

По его словам, кандидатура на эту должность должна быть от нейтральной политической силы, в частности, от Блока Литвина.

«Мы считаем, что секретарем Киевсовета должен быть представитель Блока Литвина», - ответил В.ПИЛИПИШИН на уточняющий вопрос журналистов, какую именно политическую силу он имел в виду.

На вопрос, справится ли он с выполнением обязанностей секретаря, поскольку ходят слухи, что эту должность может занять именно он, В.ПИЛИПИШИН сказал: «В Киевсовете много депутатов, у которых образование, опыт работы, профессионализм несколько выше, чем у меня».

В то же время на вопрос, определился ли он относительно того, остаться в должности руководителя РГА или работать в Киевсовете, В.ПИЛИПИШИН сообщил, что сегодня присутствует на сессии не как депутат Киевсовета. «У меня есть еще 10 дней чтобы определиться», - сказал он.