ВР в "сигнальном" голосовании не поддержала заочное производство насчет объявленных во всеукраинский розыск лиц

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали лишь 113 народных депутатов из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

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Народный депутат от "Народного фронта", один из авторов законопроекта Виктория Сюмар отметила, что после консультаций предлагалось внести изменения, согласно которым "фактически речь будет идти о том, что этот закон будет касаться только тех людей, по которым возбуждены данные дела, если их не объявляет Интерпол в международный розыск, а иностранное государство отказывает в экстрадиции".

Как сообщал УНИАН, на заседании 24 декабря парламент в "сигнальном" голосовании не поддержал этот законопроект. Как отмечается в пояснительной записке, в частности, законопроект предусматривает возможность осуществления специального предварительного расследования по уголовным производствам по преступлениям, предусмотренным статьей 255 УК Украины (создание преступной организации).

Условием применения положений о "заочном производстве" признается скрывание подозреваемого от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявление его в розыск в порядке УПК Украины.

"На сегодняшний момент в действующем Уголовном процессуальном кодексе разрешается привлекать только тех, кто находится в международном розыске", - сказал, представляя законопроект, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Кроме того, как подчеркивается в пояснительной записке, для предотвращения неоднозначной трактовки положений УПК Украины относительно "заочного производства" насчет лиц, скрывающихся от следствия и суда на оккупированной территории АР Крым и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, соответствующие уточняющие изменения законопроектом вносятся и в законы, регламентирующие особенности этих территорий.

"Этот закон необходим для того, чтобы народ Украины знал, что государство защищает права граждан. В том числе позволяет преследовать лиц, совершивших преступления против Майдана", - сказал депутат.

Геращенко отметил, что пока президентом России является Владимир Путин, множество людей, которые "совершали или готовились совершить преступление, выдавать нам не будут".

"Поэтому необходимо принятие этого закона для того, чтобы мы могли сделать заочное осуждение для таких лиц и для других, которые будут совершать преступления против народа Украины и скрываться за пределами нашей страны", - сказал парламентарий.

В то же время председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин убежден, что предложенные законопроектом положения "не решат существующей проблемы применения процедуры заочного производства, а лишь создадут основу для коррупции и злоупотреблений органам досудебного расследования".