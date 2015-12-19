Аваков заявил, что "нашел баланс" с ФБР по задержанию Фирташа

Несмотря на то, что в нашей стране не предусмотрена экстрадиция в США, где против Дмитрия Фирташа расследуется уголовное дело, украинские правоохранители смогут задержать олигарха. Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил в интервью "ZN.UA".

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"Он хочет в Украину, потому что у нас не предусмотрена экстрадиция. Но мы вместе с ФБР уже нашли баланс. В соответствии со ст. 597 УПК, в случае международного правового оборота мы можем его задержать на 40 дней согласно Международной конвенции по борьбе с коррупцией при наличии ордера. Экстрадиции может и не быть, но мы сначала его арестовываем, а потом американцы, например, принимают решение о передаче дела нам. Мы можем принять дело и осудить его здесь, а можем и не сделать этого", - сказал Арсен Аваков.

В то же время он признал, что в начале декабря, когда Фирташ хотел прилететь в Украину, но потом передумал, у правоохранителей не было права его задерживать. Однако уголовное дело, возбужденное против олигарха по делу банка "Надра", сейчас они есть.

"Сейчас речь идет еще и о банке "Надра", где есть лично им подписанная и невыполненная гарантия на миллиарды гривен. Деньги, как вы знаете, из этого банка были выведены, огромное количество людей по всей стране пострадало, и бюджет получил огромную пробоину. Поэтому мы очень серьезно относимся к этому производству", - сказал министр.

Он добавил, что МВД также обвиняет группу предприятий Фирташа Ostchem в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Аваков сообщил, что по этому делу НАК "Нафтогаз украины" договорился с олигархом и теперь он вернет государству 4 миллиарда гривен. Из этой суммы он уже отдал 1,8 млрд.

"Когда он отдаст все, юристы оценят, есть ли дальше состав преступления. Я не хочу давать обществу сигнал о безнаказанности Фирташа, реально виновного, по нашему мнению, в серьезных преступлениях", - сказал Аваков.

Напомним, Фирташ и связанные с ним лица подозреваются в совершении преступлений по ст. 191 ч. 5 УПК Украины в нанесении ущерба в особо крупных размерах с мерой наказания от 7 до 12 лет лишения свободы.