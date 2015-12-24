Адвокат Богдан: БПП хочет исключить меня из своего списка за участие в деле Корбана

Адвокат Андрей Богдан, который является первым кандидатом на получение депутатского мандата по списку «Блока Петра Порошенко» в случае, если кто-то из действующих депутатов от этой партии сложит полномочия, заявил, что попытка протащить через парламент так называемый законопроект об императивном мандате имела целью не позволить ему попасть в Верховную Раду. Об этом Андрей Богдан написал на своей странице в Facebook, отметив, что законопроект содержит норму, позволяющую исключать кандидатов из партийного списка уже после выборов

«Это не просто законопроект о партийном рабстве, это документ имени меня. Кто не знает, я прохожу последним по спискам партии БПП, и в случае, если кого-то-то из президентского состава депутатов назначат куда либо во власть, я захожу в парламент следующим по списку», – написал Богдан.

Предположение о том, что в случае принятия этого законопроекта, его попытаются вычеркнуть из списков «задним числом», адвокат пояснил тем, что он является защитником лидера УКРОПа Геннадия Корбана в деле, которое «разваливается у прокуроров на глазах и к которому приковано внимание всей страны – из-за его политической окрашенности».

«Кто-то очень боится, чтобы «адвокат Корбана» не получил депутатский мандат, которым, кстати, я не особо дорожу, – отметил он. – Никогда не думал, что ради одного меня напишут целый закон».

Андрей Богдан также обратил внимание, что одним из авторов законопроекта является Юрий Луценко, интересы которого он защищал по делу о незаконном дарении огнестрельного оружия. «Это было десять лет назад, и его тогда, кстати, не посадили», – отметил адвокат.

Напомним, вчера народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что Верховная Рада готовится ввести частичный императивный мандат, который приведет к диктатуре партийных лидеров. Соответствующий проект закона был зарегистрирован в парламенте 22 декабря и роздан депутатам после рассмотрения на профильном комитете. Лещенко, в частности, отметил, что этот закон нужен Администрации президента Украины, чтобы из избирательного списка БПП исключить адвоката лидера партии УКРОП Геннадия Корбана Андрея Богдана. «Если примут закон, БПП исключит Андрея Богдана из списка и «раскупорит» фракцию. Ведь сейчас никто со списочной части БПП не может быть назначен в правительство, поскольку вместо них зайдет Богдан», - считает Сергей Лещенко