Возвращение СЭЗ: польза для всей экономики или только Донецку?

На днях председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Николай Азаров на заседании комитета предложил вернуть льготное налогообложение свободным экономическим зонам и территориям приоритетного развития. Напомним, что в марте прошлого года правительство Юлии Тимошенко упразднило все льготы «сэзам» и «тэпээрам», что вызвало массовое неудовольствие предпринимателей, работающих в СЭЗ. В отдельных случаях претензии западных соучредителей, лишившихся льгот, рассматривались на уровне Президента Украины. Предложения Азарова, который возможно протянет свои инициативы по воссозданию льготного налогообложения в проект бюджета-2007, вызвали неоднозначную реакцию политиков. БЮТ и «Наша Украина» заявили, что это ни что иное, как возвращение к старым теневым схемам ведения бизнеса, которое несет угрозу национальной экономике. При этом Юрий Ехануров осторожно высказался, что введение льготного налогообложения в зонах иногда очень даже полезно для экономики региона.

Задать вопрос о целесообразности СЭЗ мы решили экономическим экспертам.

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Отменяя в марте прошлого года все льготы для СЭЗ, Украина выглядела не слишком привлекательно в глазах инвесторов. Если государство гарантирует определенную налоговую политику для субъектов хозяйствования и они инвестируют деньги, рассчитывая на определенные условия, то нельзя без всякого предупреждения эту политику менять.

Вкладывая деньги в СЭЗ, инвестор заключает с местной администрацией своеобразное инвестиционное соглашение, в котором обязательства на себя берут и инвестор, и местная администрация. И если инвестор свои обязательства соблюдает, то государство должно соблюдать свои. Что касается воссоздания СЭЗ, то тут, я думаю, можно возвратиться к системе льгот, но при обеспечении жесткого контроля над тем, как эти льготы используются.

Нашим центром проводился анализ эффективности СЭЗ. Мы выяснили, что в свободных экономических зонах с 2004 года наблюдался резкий качественный перелом, началась отдача от вложенных средств, существенно возрос внутренний валовой продукт произведенного в СЭЗ. Однозначно считаю, что в качестве идеи СЭЗ – по-прежнему популярны. Хотя злоупотребления в них были.

Вложения в зоны проводились поэтапно, в соответствии с планом инвестиции, и если на каком-то этапе предприниматель не выполнил обязательств, то следовало узнать – почему. Не всякий инвестор сразу вложит миллион в свое производство, он будет вкладывать деньги по мере развития производственных мощностей.

Еще в конце прошлого года Президент дал поручение проанализировать реальное положение дел со специальными экономическими зонами и территориями приоритетного развития. Отчета об этой проверке не было. Как я понимаю, потому что результат проверки несколько отличался от того, что декларировало предыдущее правительство. Но раз есть анализ, то сейчас на его основании можно произвести отбор, ревизию. Изучить в каких зонах инвестобязательства выполнялись, а где – нет, выяснить причины. Необходимый контроль могут обеспечить Министерство экономики и администрация свободных экономических зон.

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В вопросах СЭЗ существуют два аспекта – внешнеэкономический и внутриэкономический. Любое правительство вправе самостоятельно определять формы поддержки национального производителя, будь то прямые фискальные преференции или другие законодательные формы поддержки бизнеса.

Для Украины принципиально одно: любые формы протекционизма должны быть выполнены таким образом, чтобы это не противоречило курсу Украины на вступление во Всемирную торговую организацию. Если говорить о внутриэкономическом аспекте, то свободные экономические зоны не должны становится синонимом «дыры на границе и в таможенном законодательстве». Нужно учитывать, под какие проекты будут прорабатываться преференции. Ведь СЭЗ – это далеко не единственная форма, в которой могут предоставляться льготы для производителя.

Я бы не стал полностью отвергать СЭЗ как форму поддержки бизнеса. Прошлое правительство критиковало инвесторов, но это еще не свидетельство того, СЭЗ – какое-то исчадие ада. Это свидетельствует только о том, что не был задействован соответствующий механизм государственного контроля за выполнением этих обязательств и за функционированием СЭЗ. Не было сформулировано, под какие проекты получают льготы в рамках СЭЗ. В общем я за свободные экономические зоны, при условии полной ревизии и пересмотра принципов, на которых они строятся.

Дмитрий Боярчук, эксперт CASE-Украина: СЕРЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ СЧАСТЛИВЧИКОВ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ ПЛАТЯТ И НЕ СОЗДАЮТ Свободные экономические зоны скомпрометировали себя в Украине, и недовольство относительно СЭЗ и ТПР обусловлено тем, что они использовались для уклонения от налогообложения. Приоритетное развитие у них получили серые схемы получения сверхприбыли. Мы знаем, что в Украине были проблемы с возмещением НДС для экспортеров. А фактически все масштабные незаконные операции по компенсации НДС для экспортеров были завязаны на существовании налоговых льгот для СЭЗ. Весь товарный импорт проходил через СЭЗ, что также позволяло уклоняться от налогообложения.

Существовали различные схемы и методы перепродажи внутри зоны, фиктивное показывание добавленной стоимости, которое не облагалось налогом, но давало возможность получать налоговые компенсации. В большинстве зон никаких инвестиций не было. Я знаком с исследованиями, показывающими: из более 500 агентов, которые работали по льготным схемам налогообложения, только единицы выполняли свои инвестиционные обязательства.

Возвращение СЭЗ в Украине – это возвращение к старым схемам. У нас льготы намного превышают здоровую экономическую целесообразность. Людям, которые хотят работать и создавать какие-то производства, достаточно иметь минимальные льготы – они будут эффективно работать при наименьшем конкурентном преимуществе. Возобновление льгот синонимично возврату к старым схемам. А особенности ведения украинского бизнеса таковы, что люди не стараются построить что-то новое, а отобрать с помощью политического влияния бизнес у других.

Кроме того, у нас само по себе не сформировано чувство того, что ты должен заплатить налоги. А когда создаются такие серые зоны для налогообложения, в которой «назначены счастливчики» и они ничего не платят, а в большинстве случаев ничего и не создают, – это вредно и для общества, и для самого отечественного капитала. В той форме, в которой существовали льготы в СЭЗ и ТПР они себя не оправдали.

Записала Маша Мищенко