Доносчик на Библиотеку украинской литературы в Москве устроил новую провокацию

13:58, 01 ноября 2015
Общество
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Муниципальный депутат округа Якиманка города Москвы Дмитрий Захаров, написавший донос на Библиотеку украинской литературы, с группой молодых людей прибыл к Украинскому культурному Центру на Арбате.

Библиотека / В.С.Білецький/wikipedia.org

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Захаров заявил, что прибыл в Центр с целью проверить ведется ли здесь антироссийская пропаганда». Их не пропускает охранник, но эта группа мужчин требует прохода в Украинский культурный центр.

В тоже время сотрудник Культурного центра подчеркнул, что такие действия являются провокацией, так как это здание является собственностью государства Украина, в отличии от Библиотеки украинской литературы, которая финансируется из московского бюджета.

Кроме того, он отметил, что сегодня в Центре не запланировано массовых мероприятий, кроме работы воскресной школы. Большинство сотрудников отсутствует на работе, так как выходной день.

Депутату предложили написать официальный запрос и прийти в Центр на законных основаниях и не делать провокаций.

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Аналогом Украинского культурного центра на Арбате является представительство Россотрудничества - Российском центре науки и культуры на ул. Борисоглебская, д. 2.

Как сообщал УНИАН, на основании подкинутой книги 30 октября была отправлена под домашний арест сроком на 2 месяца директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина.

28 октября в Москве была заблокирована ОМОН Библиотека украинской литературы.

Директор библиотеки Шарина сообщила, что обыск прошел у нее дома. Было изъято несколько книг. Среди них издание о Голодоморе 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, которая состоит из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьер-министра Николая Азарова. Также изъята оргтехника и электронные носители. По словам Шариной, в читальном зале и на абонементе библиотеки в результате обыска не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымались книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов.

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По словам Шариной, изъят также детский журнал «Барвинок», поскольку там «увидели флаг «Правого сектора».

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