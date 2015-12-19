Президент уволил посла Украины в Малайзии и Республике Тимор-Лешти

21:57, 19 декабря 2015
Политика
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Сегодня Порошенко также уволил глав Хмельницкой, Запорожской и Херсонской обладминистраций

/ president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Гуменного с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Малайзии, а также с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко уволил глав Хмельницкой, Запорожской и Херсонской обладминистраций.

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