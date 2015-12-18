Порошенко инициирует лишение депутатов мандата за три прогула

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в ответе на электронную петицию на сайте главы государства (№№22/000248-епза). В петиции предлагается за 3 пропуска (без уважительных причин) пленарных заседаний снимать мандат депутата.

Порошенко отметил: «Я обратился к председателю Конституционной комиссии, председателю Верховной Рады Украины В. Гройсману с просьбой на заседании рабочей группы Конституционной комиссии по вопросам организации государственной власти и децентрализации рассмотреть вопрос о внесении изменения в статью 81 Конституции Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины в случае его отсутствия без уважительных причин на трех пленарных заседаниях Верховной Рады Украины в течение одной очередной сессии».

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Порошенко отмечает, что "реализация затронутой в электронной петиции проблемы лежит исключительно в конституционной плоскости".

Поддержали петицией своими подписями 27103 человека.