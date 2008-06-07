Турчинов называет компанию Vancо Prykerchenska подставной

Компания Vancо Prykerchenska является «подставной компанией, за которой скрывались конкретные интересы конкретных корпоративных групп». Об этом заявил в интервью «Зеркалу недели» первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, комментируя ситуацию вокруг тендера на разработку недр Черноморского шельфа.

«Понятно, что расчет был на то, что власть (правительство ЯНУКОВИЧА) не изменится, и существовавшая договоренность на уровне не только тогдашнего Кабмина, но и Секретариата Президента будет реализована. То есть, никто из них не рассчитывал, что власть в стране поменяется и, более того, придут люди, готовые защищать национальные интересы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также обратил внимание на то, что Vancо Prykerchenska Ltd. - это офшорная компания, зарегистрированная на Виргинских островах.

«Наверное, вы знаете, что офшорные компании, как правило, скрывают своих реальных акционеров и владельцев. Могу сказать, что на сегодняшний день никаких материалов на сей счет (компанией Vancо Prykerchenska Ltd.) не предоставлено», - сообщил А.ТУРЧИНОВ.

При этом вице-премьер подчеркнул, что правительство Украины не имеет претензий к американской стороне - компании Vanco Energy.

«У нас нет, и не может быть претензий к американской стороне, потому что сегодня мы имеем дело с офшорной компанией. И у этой офшорной компании нет никаких прав на Прикерченский участок шельфа Черного моря», - убежден А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.