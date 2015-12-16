Члены Кабмина выступили с заявлением о поддержке совместного обращения Порошенко, Яценюка и Гройсмана

Текст заявления обнародован на сайте "Правительственного портала".

"Мы представляем разные фракции коалиции «Европейская Украина», однако мы и дальше как единая команда будем работать над реформированием страны, созданием условий для предотвращения коррупции. Мы не дадим развалить страну и отдать ее на растерзание российскому агрессору.

Кабинет Министров Украины уже год работает над выполнением Программы действий Правительства, неотъемлемой частью которой является Коалиционное соглашение.

Одним из основополагающих принципов этой программы является борьба с коррупцией в соответствии с правительственной компетенции. Это и дерегуляция, децентрализация, создание электронных сервисов Министерства юстиции, которые минимизируют контакты граждан с чиновниками, постепенная ликвидация ГАИ, МРЭО и отмены пресловутых справок-счетов, и избрания руководителей государственных предприятий путем открытых и прозрачных конкурсов, и государственные закупки путем электронных торгов, и проведения закупки лекарств через международные организации, и создание новой некоррумпированной и неподкупной полиции, и выведения государственных предприятий из-под политического влияния и ликвидация института «политических смотрящих», которые кормились за счет государственной собственности. Правительство обеспечило функционирования и финансирования Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Дополнительно будет увеличено финансирование Антикоррупционной прокуратуры.

Такие действия Правительства, направленные на установление равных правил для всех, вызывают яростное сопротивление олигархов. Они, чтобы не поступиться своим влиянием на принятие государственных решений, организовали циничную и лживую антиправительственную информационную кампанию.

В последнее время звучат заявления, в которых Правительство безосновательно обвиняется в коррупции. Цель таких обвинений – дестабилизировать ситуацию в стране и вернуть олигархат к власти.

Обвинения против Правительства являются бездоказательными и не имеют никаких оснований. Все они неоднократно были опровергнуты.

Политическая дестабилизация в условиях российской агрессии, оккупации части территории Украины, непрерывных военных действий на Востоке нашего государства и заявления безответственных политиков, которые договорились до того, что превратили добровольческие батальоны на незаконные вооруженные формирования, могут привести не только к кризису, но и к потере независимости и государственного суверенитета страны.

Однако судьба Украины абсолютно не интересует этих политиканов. Их интересует только собственный пиар и власть. Таким образом, они хотят избежать политической ответственности и прикрыть собственную несостоятельность на государственных должностях.

Попытки расшатать государственную «лодку» происходят накануне принятия таких важных для судьбы страны законов, как Государственный бюджет на 2016 год и Налоговый кодекс Украины, которые крайне необходимы для обеспечения социально-экономической стабильности во время проведения реформ в стране.

Мы обращаемся ко всем политическим силам коалиции, которые совместно несут ответственность за наше Правительство, с призывом к конструктивной работе над Государственным бюджетом Украины и Налоговым кодексом.

Мы призываем не допустить раздора и распрей, противостояния и взаимоуничтожения, чего ждут враги нашего государства.

Мы едины. Мы вместе. Мы уверены – Украина победит!

Слава Украине!"