В Самообороне подвергают сомнению версию Жвании

“Здоровье Президента - это вопрос национальной безопасности. В этой ситуации все те, кого волнует судьба государства, должны стать на защиту Президента, - института Президента Украины", - так на вопрос УНИАН относительно отравления Ющенко в эксклюзивном интервью ответил член Народной Самообороны, народный депутат Украины Кирилл Куликов.

Депутат также отметил, что он не верит в версию пищевого отравления Виктора Ющенко.

“Я общался и с врачами, и с академиками, они говорят, что это невозможно: это не пищевое отравление. И мы все это видели, - сказал господин Куликов. - Кроме того, Президент - живой человек, у него семья, дети. Представляете, какой удар ему приходится выдерживать".

На вопрос, почему другие члены фракции не посоветовали Давиду Жвании воздержаться от его заявления, он сказал: “Мы советовали. Причем, это неоднократно делал и лидер «Самобороны».