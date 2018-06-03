Кирилл Куликов: предлагаю единицу непорядочности измерять в бутах

Партия «Народная самоборона” в последнее время все чаще становится участником политических конфликтов. То Давида Жванию лишают гражданства, то вызывают в Генпрокуратуру, то возбуждают уголовное дело против лидера политсилы Юрия Луценко. То саму Самоборону обвиняют в том, что она является сателлитом БЮТ и требуют от ее лидера публичного покаяния. То опять на сцене - Жвания, который раньше обещал рассказать все об отравлении Президента, а сейчас говорит, что этого отравления не было вообще. Пока “Народная Самоборона” не превратилась во фракцию рецидивистов и не перебралась в СИЗО, мы попросили прокомментировать все эти события одного из спикеров фракции народного депутата Украины Кирилла Куликова. Тем более, что сегодня появился еще один повод...

Кирилл Борисович, сегодня два депутата, один из которых – член «Народной Самобороны» Юрий Бут, вышли из коалиции. Как Вы прокомментируете? Какими Вам видятся последствия для коалиции и правительства? Мне очень стыдно, что у нас был такой Бут. Сегодня уже нельзя что-то изменить, но я считал этого человека предателем с первого момента и выступал против его включения в список.

Перед выборами были публикации, в которых намекали, что он может быть разведчиком, и что брат его поставлял оружие в Африку.

Он такой же разведчик, как я космонавт. Бут закончил Общевойсковое командное училище. Фельдфебели разведчиками не бывают. Так вот я выступал против его включения. И когда Бут чисто за деньги голосовал за внесение изменения в Административный кодекс. Помните, когда пытались убрать в решении этого вопроса Верховный суд, тогда вопрос касался Днепроэнерго. Бут может быть синонимом слова «непорядочность». Я с ним во фракции вообще не разговаривал. Многие пытались меня переубедить. Не хочу казаться пророком в своем отечестве, но я оказался прав в отношении этого товарища. Тем не менее с точки зрения правовой никаких последствий это не несет, поскольку субъектами коалиционного соглашения являются не Буты, а фракции, БЮТ и НУНСы. Их выход с правовой точки зрения не имеет никаких последствий. С точки зрения моральной это наносит серьезный удар по коалиции.

А голосовать как будете?

Осталось 226. Тут необходимо пытаться вести переговоры с другими фракциями. Например, пытаться разговаривать с блоком Литвина.

Литвин и вначале не соглашался вступать туда на правах маленькой фракции. А что вы сейчас ему можете предложить, чтобы он согласился?

Это задача для лидеров фракций.

Исход депутатов, по-Вашему, - многоходовка Банковой?

Я не знаю. Но одно точно, это поступок непорядочных людей. Вообще предлагаю единицу непорядочности измерять в бутах, в честь этого депутата.

А что вы можете сказать о бютовце Игоре Рыбакове, который ушел якобы из-за контрабанды, которую устроил на границе главный таможенник Хорошковский?

Рыбаков занимался серьезной программой «Контрабанда - стоп», и приглашал туда меня. Но когда я понял, чем эта группа занималась, то исходя из принципов порядочности и законности, отказался.

Я думаю, что деятельность Рыбакова должна стать предметом расследований правоохранительных органов.

Является ли выход депутатов частью сценария по отстранению действующего правительства?

Я не знаю точно. Но произошедшее в худшем случае влечет за собой только то, что правительство перейдет в ранг и.о. Ну и что изменится? По закону обязанности исполняет тот, кто был премьером. То, что произошло, имеет целью скорее психологическое воздействие на коалицию, чем правовое.

Самый резонансный скандал, имеющий причастность к "Народной Самообороне", - это заявление Жвании о том, что Ющенко не был отравлен. Вообще-то есть две версии отравления Ющенко. Согласно первой: отравить Ющенко хотел Березовский, чтобы скомпрометировать Россию и одновременно «помочь» украинской демократии. И помог БАБу якобы Жвания, который всегда был должен Березовскому деньги. По второй версии, высказанной Давидом Жванией, Ющенко вообще никто не травил, это было пищевое отравление. Какая из этих версий ближе Вам?

Я не участник этих событий, и знаю о них ровно столько, сколько вы. Даже меньше, потому что стараюсь меньше читать Интернет. Весь этот выброс нечистот на головы граждан Украины - от него просто тошно. Только открываешь, и от первых слов, сложенных в словосочетания, становиться плохо. Здоровье Президента - это предмет национальной безопасности. Любая медицинская тайна требует определенной порядочности. И когда болен гражданин Ющенко, должна присутствовать медицинская тайна и соблюдаться человеческая порядочность. То, что сегодня звучит по поводу здоровья Президента, - это вызывающе, отвратительно и позорит нашу страну. Меня спрашивают друзья из Москвы, Санкт-Петербурга, Праги: что у вас там происходит? Слышать больно и мне лично стыдно.

И все-таки, Давид Жвания, сказал, что Ющенко никто специально не травил. Но неужели пищевое отравление могло привести к таким последствиям для здоровья и лица Президента?

Абсолютно с вами согласен. Я общался и с врачами, и с академиками, они говорят, что это невозможно: это не пищевое отравление. И мы все это видели. Кроме того, Президент – живой человек, у него семья, дети. Представляете, какой удар ему приходиться выдерживать. Я не могу сказать, что мне нравится все, что делает Ющенко. Но в этой ситуации все те, кого волнует судьба государства, должны стать на защиту Президента – института Президента Украины.

А почему вы не остановили Давида Жванию, соучредителя, или скажем так, главную финансовую скрипку вашей фракции? У нас нет соучредителя. Соучредители есть в акционерных обществах. Во фракции есть лидер. И лидер у НС один - Луценко. А Давид Важаевич такой же член этой группы, как Василенко, Новиков, Москаль, Куликов, Лукьянова.

Что ж Вы не посоветовали ему воздержаться от комментариев на предмет отравления?

Мы советовали. Причем, это неоднократно делал и лидер «Самобороны».

Один эксперт, который считается советником спикера, сказал, что Луценко договорился с Юлией Владимировной идти общим блоком на будущих выборах.

На Совете коалиции рассматривался вопрос о назначении главы ФДИ. Портнов снял свою кандидатуру. Мы четко заявляли, что никогда не проголосуем за Портнова. Потому что человек, номинируясь на высшую государственную должность, позволил себе оскорбить высшее должностное лицо - Президента. Несмотря на то, что у меня лично хорошие отношения с Портновым, я уважаю его профессиональные качества. Да, мы сказали, что не видим оснований не голосовать за отставку Семенюк. То же самое сказал Рух. И, когда сегодня на заседании кто-то высказался, что «БЮТ работает с Рухом и Самобороной», нас возмутило. Потому что никто с нами на самом деле не работает. У нас есть своя четкая консолидированная позиция: не пропремьерская и не чья-либо еще. И это прогосударственная позиция. И когда нужно принять государственное решение и навести порядок в сфере Фонда госимущества, то мы будем поддерживать коллег по коалиции. Когда речь идет о политическом моменте вброса новой Конституции, то нашими руками это не проведут. Мы не будем поддерживать такой путь принятия Основного закона страны.

То есть конституционный процесс пока приостановлен...

Процесс принятия Конституции должен быть прежде всего конституционным. Мы четко обозначили свою позицию. Поскольку процесс внесения изменений в Конституцию должен объединять людей. А чисто «партизанские рейды в тыл», чтобы представить проект новой Конституции, тихо за него проголосовать и тихо изменить устои государственной власти, мы такое поддерживать не будем.

А вроде же собирались поддержать проект Конституции БЮТа и Регионов…

Кто-то мог собираться, но у большинства группы была консолидированная позиция. Большинство депутатов убеждены, что на сегодняшний день существует много серьезных экономических проблем, которые мы пытаемся подменить проблемами политическими. Общество требует решения экономических вызовов сегодняшнего дня: инфляция, бюджет, социальные гарантии, а не того, чтобы биться вокруг проекта новой Конституции, пока экономика будет загибаться.

Сейчас политики активно прилагают миротворческие усилия: у Юлии Тимошенко в клюве оливковая ветка мира, у Васюныка - план по урегулированию…

Мир наметился вчера. Но он очень зыбкий.

Скажите, а почему так получается, что многие из тех, кто был рядом с Президентом (Порошенко, потом Гриценко, Жвания, Луценко) отошли, и многие из них выступают оппонентами. Конечно, можно сказать, что опять виноват Балога…

Он и есть Президент для того, чтобы определять свое окружение. Это право Президента - определять свой аппарат. Приближая и отдаляя - управляй, такова логика власти. Такая она, к сожалению, есть. Иван Грозный – замечательный царь. Царь, который создал государство Российское. Царь, который не сломался под ударами Азии, а пошел на Азию. Он ведь сначала всех приближал, брата, Владимира Старицкого, попа своего - Сильвестра, Адашева, жену, а потом оттолкнул весь ближний круг (попросту сослал или казнил). И стал Иваном Грозным. У нас вообще политики налево и направо обвиняют друг друга, что: «они борются за власть!» За исключением Литвина, который борется за равноправие, и коммунистов, которые борются за народ, - смеется. - Ну да, эти борются за такие замечательные вещи. Извините, основная задача политиков – борьба за власть. Иной раз слышу, как Петр Николаевич (Симоненко) говорит: «Они думают только о власти». Петр Николаевич, а вы сами-то о чем думаете? О судьбах мирового пролетариата? Нет же. А вы, Владимир Михайлович, о чем думаете? Неужели, о равноправии? Вы уже выбрали эту стезю, это правила этой профессии. Это профессия политиков – завоевывать власть.

Которая не может быть самоцелью…

У политиков это всегда самоцель – маскируемая за миссионерскими лозунгами.. Она бывает моральная и аморальная. Бывает грань, которую можно или нельзя переступить. Но власть - высшая цель политики, любой партии (почитать устав любой партии).

Как вы дипломатично в адрес Виктора Андреевича высказываетесь... Таки решили помириться?

Я не решил помириться. Я дипломатичен и в адрес Президента и в адрес Премьера. Будет плохо, если появится на политическом небосклоне еще один интриган, который начнет ругать и того, и другого. Выборы в Киеве показали, что прорабатывается прагматичный сценарий. Пока происходит столкновение между Президентом и Юлей, то они оба слабеют и теряют все, что только могут. К сожалению, или к счастью, оба человека, и Президент и премьер в истории нашей страны уже связаны. И все их победы – совместны, и все их поражения – совместны. Так вот, кто-то их сталкивает и добивается того, что победителем может выйти третий. Борьба в Киеве показала, что пока они оба сталкиваются, то вышел такой технократический кандидат, как Леня. И такой проект может коснуться всей страны. Страшно…

Как вы оцениваете поражение НУ-НС?

Это не мое поражение. Я перед кампанией пожал руку Юрию Витальевичу и сказал, что тут, к сожалению, победила не моя концепция. Моя концепция была в том, что НУ-НС должны были объединиться с Кличко единым блоком и иметь единого кандидата, и тогда результат мог бы быть шикарным. Моя концепция не прошла, был создан другой штаб, результат известен. Обвиняй – не обвиняй, это результат. Я шел доверенным лицом Виталия Кличко. И Кличко не проиграл. Он даже выиграл. Проиграли мы все, киевляне. Потому что победила эта команда, которой наплевать на Киев и киевлян.

А тот, кого вы обзываете, снял свои претензии к вашему лидеру.

Это очень хитрый человек, он просто надел маску. На самом деле, это дело сначала было закрыто в суде, а только потом Леонид Михайлович забрал свое заявление. Кроме того, любому первокурснику-юристу понятно, что заявление пострадавшего, даже если его забрали, не влияет на закрытие уголовного дела. Леня - позер и артист. Это был жест. Его заявление ни на что не влияет. Даже если потерпевший отзывает заявление, не значит, что уголовное дело закрыто.

С Кличко мы победили. Главное, после этих выборов «умер» боксер и родился политик первого эшелона. Все, что проводилось против него, позволило ему снять розовые очки чемпиона мира, и начать понимать людей. Заблокировали его выступления на телеканалах, ему пришлось идти к людям и один на один выходить к людям, понимать, слышать людей, разговаривать с ними. Это сделало его совсем другим. Да, еще не в большой украинской тройке. Но он - то новое, к кому могут потянуться люди.

Вы верите в эффективное сотрудничество БЮТ и Кличко в Киевраде?

Да. Это была большая ошибка БЮТ, когда мы не вышли на единого кандидата. Я много сделал, чтобы добиться постановления о перевыборах, я жил этим год, и из-за амбиций все то, что мы совместно сделали, – рассыпалось. В итоге, как я уже сказал, проиграл Киев, и мы тоже.

Виктор Балога сказал, что Юрий Луценко должен принести публичное покаяние…

Слишком много сказано, много было сделано ошибок. У Луценко давно не было возможности поговорить с Президентом. И я хотел, чтобы такой разговор произошел. И вот в понедельник группа «Народной Самобороны» делала заявление о том, что мы настаиваем на встрече НС, Луценко и Президента. Это должен быть диалог. Он нужен для демократических сил.

Создана партия «Единый Центр». И хотя все над ним посмеиваются по углам, но никто из влиятельных политиков не смеется над ним публично. Мне кажется, они осторожничают. Думают: а вдруг у этого ЕЦа, к которому примкнет обаятельный Яценюк, появится перспектива? Ну, раскрутили же вы Самоборону за полгода…

Во-первых, у Самобороны был протестный электорат. И все-таки Самоборона создавалась снизу. К нам же люди примыкали после митингов и встреч с Луценко. А ЕЦ создается сверху. А сверху ничего насадить невозможно. И я не думаю, что Яценюк возглавит ЕЦ.

Я думаю, что появится что-то качественно новое. Это не объединение демсил. Это будет новое образование, и Самоборона может стать участником этого образования – нужно сделать работу над ошибками после поражения на выборах в Киеве.

Лана Самохвалова