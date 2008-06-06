Гриценко: в Украине ускоренно разрушают государство

В Украине ускоренно реализуется сценарий разрушения государства и государственности

Такое убеждение в интервью УНИАН высказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, комментируя сегодняшние события в парламенте.

“Что бы ни говорили лидеры фракций коалиции, ссылаясь на нормы закона, чтобы смягчить оценку ситуации, нужно признать, что нынешнюю коалицию сегодня развалили окончательно, не только де-факто, а уже и де-юре. Это очевидно для всех. И уже менее важно, когда формально будет сделано заявление спикера об отсутствии коалиции, когда будет внесен в повестку дня вопрос о недоверии премьер-министру или отчете правительства, когда начнется отсчет времени для формирования нового правительства или новой коалиции”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

“Важно другое: отныне в парламенте коалиции реально нет, и тем самым подвергнута сомнению перспектива не только дальнейшей законодательной работы совета, но и деятельность правительства в его нынешнем составе. Следовательно, шаги, направленные на постепенное разрушение государства и государственности, которые имели место на протяжении последних месяцев, сформировались в целостный сценарий ускоренного развала. После сегодняшнего дня Украина не стала сильнее, она стала намного слабее – это факт”, - убежден он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что абсолютно очевидно, что без ситуативной поддержки депутатами из других фракций коалиция уже не сможет принять в стенах парламента ни одного принципиального решения.

“Не сможет она принять и изменений в бюджет, а по сути – новый бюджет на текущий год, крайне необходимый стране. Если бюджет и будет принят – то вопреки предложениям правительства и коалиции, а это угроза окончательного разбалансирования финансовой системы и нового витка инфляции, которую за последний месяц удалось немного остановить”, - считает он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что организаторы развала коалиции не только нанесли удар с крайне негативными внутренними последствиями.

По его словам, сознательно или бессознательно, самостоятельно или под давлением извне, но время для такого шага было избрано с целью ослабить и без того слабые позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во время его визита в Россию и его первых переговорах с новым Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Он отметил, что внутренне слабая страна не может быть сильной во время международных переговоров.

“Примечательно, что организаторы разрушения коалиции сделали это чужими руками, цинично-креативно – из коалиции вышли не депутаты группы “Единый Центр”, которые в декабре прошлого года затягивали формирование коалиции и не ставили свои подписи под коалиционным соглашением. Вместо этого двух политических предателей нашли в списках Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, чтобы потом позиционировать “Единый Центр” как главного защитника коалиции. Надеюсь, что граждане Украины способны отличить политику от политиканства, действительную позицию от циничного заявления”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, на нынешнем этапе, до окончательного разрешения конфликта – путем формирования новой коалиции или досрочных выборов – крайне важной является роль правительства.

“Несмотря на неопределенность и психологически непростую атмосферу для правительственных чиновников, необходимо обеспечить принятие важных для страны оперативных и стратегических решений, оказать поддержку и без того дезориентированным и деморализованным органам исполнительной власти на местах, гарантировано обеспечить их бюджетными ресурсами для выполнения общегосударственных программ”, - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что на заседании Кабмина каждую среду принимаются более полусотни решений, и даже если Президент заблокирует половину из них своими актами, то остальные 50% решений будут работать в интересах страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.

Как известно, в состав коалиции входили 227 народных депутатов Украины. В связи с выходом двух народных депутатов из коалиции она является недееспособной, поскольку для результативного голосования и для существования коалиции необходимо, чтобы в нее входило большинство депутатов ВР, то есть не менее 226 чел.

Комментируя заявления депутатов о выходе из коалиции, председатель регламентного комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ заявил, что юридически коалиция перестала существовать.