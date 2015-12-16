Суд по Савченко объявил перерыв до завтра

Об этом на своем "Твиттере" написал один из ее защитников Николай Полозов.

"Защита огласила до конца дня немного письменных материалов, после чего суд объявил перерыв до завтра", - сообщил адвокат.

Читайте такжеЗащита Савченко не будет подавать апелляции независимо от решения суда – адвокат

Кроме того, ранее он отметил, что защита заявила ходатайство о привлечении к делу в качестве общественного защитника украинского адвоката Александра Плахотнюка, но в его участии в процессе "донецкая тройка судей" отказала.

В свою очередь, другой адвокат летчицы Марк Фейгин, в частности, отметил, что "весь сценарий так называемого суда над Савченко окончательно ясен: слушать и отказывать, слушать и отказывать".

Он также посоветовал завтра на пресс-конференции президента России Владимира Путина спрашивать об обмене Савченко.

Читайте такжеАдвокат российского ГРУшника заявил, что Ерофеева и Александрова на Савченко не обменяют

"Суда никакого в РФ нет, а уж в Донецке никогда и не было", - добавил Фейгин.

Ранее сегодня Полозов информировал, что суд отказался приобщить к делу Савченко материалы из Украины.

В свою очередь Фейгин отметил, что "с момента начала стадии представления стороной защиты Савченко доказательств Донецкий суд не приобщил ни одного документа о ее невиновности".

Читайте такжеСавченко намерена объявить сухую голодовку после приговора

Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы.

По данным защиты летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.