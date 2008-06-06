Янукович: переговоры о новой коалиции «будут ускоряться»
13:18, 06 июня 2008Политика
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Прогнозировать лидер ПР не стал
Переговоры, касающиеся создания новой коалиции «будут ускоряться».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
Говоря о возможности создания новой коалиции, он сказал: «Я сейчас не хотел бы делать никаких прогнозов, переговоры покажут, они сейчас будут ускоряться».
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