В ОБСЕ рассказали, когда будут обсуждать амнистию боевиков
10:31, 16 декабря 2015Политика
1889 0
Неофициальный документ о принципах и порядке амнистии боевиков будут обсуждать в январе 2016 года.
В ОБСЕ подготовили документ об амнистии / Facebook.com/oscesmmu
Рабочий документ по амнистии разработал один из координаторов ОБСЕ в переговорных рабочих подгруппах, передает Би-би-си.
"Координатор подготовил неофициальный рабочий документ по вопросам амнистии на основе письменных предложений сторон. Этот вопрос будут обсуждать в январе следующего года", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ.
Читайте такжеВ Контактной группе представили рабочий документ относительно амнистии для обсуждения в 2016 году
Ранее сегодня представитель Украины в подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко отреагировала на сообщение российского Интерфакса, заявив, что вопрос об амнистии боевиков не поднимался и не принимался в Минске.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter