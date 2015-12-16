В ОБСЕ рассказали, когда будут обсуждать амнистию боевиков

Рабочий документ по амнистии разработал один из координаторов ОБСЕ в переговорных рабочих подгруппах, передает Би-би-си.

"Координатор подготовил неофициальный рабочий документ по вопросам амнистии на основе письменных предложений сторон. Этот вопрос будут обсуждать в январе следующего года", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ.

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Ранее сегодня представитель Украины в подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко отреагировала на сообщение российского Интерфакса, заявив, что вопрос об амнистии боевиков не поднимался и не принимался в Минске.