Ислямов прогнозирует начало морской блокады оккупированного Крыма в начале 2016 года

Об этом он сказал журналистам в Киеве 15 декабря после встречи лидеров Меджлиса крымскотатарского народа с представителями дипломатических миссий, передает Радио Свобода.

«Детали я не могу вам озвучить. Мы к ней (блокады – ред.) готовимся всеми силами и средствами, которые у нас есть. Ближайшая перспектива – это конец года – начало следующего, тогда вы увидите в реальном виде, как она будет происходить... Мы вас обязательно проинформируем, вы об этом услышите», – сказал он.

Ислямов добавил, что есть предварительное согласие лидеров Меджлиса на морскую блокаду аннексированного полуострова. Он также отметил, что инициаторы блокады стремятся сделать оккупацию Крыма «максимально дискомфортной для оккупантов».

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«Мы бы хотели, чтобы пребывание оккупанта на нашей земле родной было для него как можно дороже и сложнее, мы этим занимаемся, насколько можно – выдавливать и выжигать оттуда оккупантов, потому что это наши улицы, наши могилы, это наша история, им там нечего делать, прочь оттуда, это наш дом», – добавил Ислямов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что группа юристов изучает правовую возможность организации морской блокады Крыма.

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Напомним, 1 декабря координатор гражданской акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что после прекращения поставок товаров, продуктов и электричества в Крым с материковой Украины будет «морская блокада» полуострова, в том числе, в районе Керченской переправы, которая сейчас является основной транспортной артерией, соединяющий Крым с Краснодарским краем Российской Федерации.