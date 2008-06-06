Журналистам предлагают «неформально пообщаться» с Балогой

Сегодня в день журналиста Секретариат Президента Украины объявляет День открытых дверей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в этом году представителям медиа предлагается не только обзор резиденций Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, но и возможность неформально пообщаться с главой Секретариата и его заместителями.

Также в рамках Дня открытых дверей Секретариат и другие резиденции главы государства посетят ветераны медиа-дела и студенты первых курсов Киевского института журналистики, которая завоевали это право по результатам конкурса.

В рамках Дня открытых дверей предложена такая программа экскурсий по помещениям Государственных резиденций главы государства: Секретариат Президента – обзор фотовыставки «Президент и СМИ», зал Государственных мероприятий, кабинет главы Секретариата Президента и кабинеты его заместителей, конференц-зал, телестудия; дом Городецкого; здание по улице Липская, 4 (открывается для прессы впервые); обзор реконструкции Мариинского дворца.