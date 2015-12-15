Человек Байдена стал "главным" по вопросам Украины в Пентагоне - СМИ
Майкл Карпентер, который ранее занимал пост специального советника вице-президента США по вопросам Европы и Евразии, назначен заместителем министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии, Западных Балкан и контроля за обычными вооружениями.
Карпентер заступил на должности Эвелин Фаркас, которая неожиданно покинула пост в октябре на фоне сообщений о ее личном несогласии с официальной позицией США в вопросе вооружения Украины, передает "Голос Америки" со ссылкой на Foreign Policy.
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Майкл Карпентер, который занимал должность советника Джозефа Байдена, хорошо осведомлен о политике Белого дома в отношении России и Украины. Карпентер также 12 лет проработал в Государственном департаменте США, а также был директором по России в Совете нацбезопасности США.
Стоит отметить, что Байдена называют главным сторонником Украины в Белом доме. Начиная с февраля 2014 года, вице-президент США четыре раза посетил Украину.