Человек Байдена стал "главным" по вопросам Украины в Пентагоне - СМИ

Карпентер заступил на должности Эвелин Фаркас, которая неожиданно покинула пост в октябре на фоне сообщений о ее личном несогласии с официальной позицией США в вопросе вооружения Украины, передает "Голос Америки" со ссылкой на Foreign Policy.

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Майкл Карпентер, который занимал должность советника Джозефа Байдена, хорошо осведомлен о политике Белого дома в отношении России и Украины. Карпентер также 12 лет проработал в Государственном департаменте США, а также был директором по России в Совете нацбезопасности США.

Стоит отметить, что Байдена называют главным сторонником Украины в Белом доме. Начиная с февраля 2014 года, вице-президент США четыре раза посетил Украину.