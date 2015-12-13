Луценко: Сейчас вопрос смены премьер-министра не стоит
02:20, 13 декабря 2015Политика
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Лидер фракции «Блока Петра Порошенко «Солидарность» в Верховной Раде Юрий Луценко считает, что официальный отчет премьер-министра Украины Арсения Яценюка о результатах работы правительства под его руководством может состояться уже в 2016 году.
Юрий Луценко / УНИАН
Об этом он сказал в разговоре с журналистами во время Форума депутатов местных советов своей партии, передает Радио Свобода.
«Сейчас вопрос смены премьер-министра не стоит», – сказал Луценко.
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11 декабря истек срок действия иммунитета правительства. Премьер Арсений Яценюк заявил в тот день, представляя результаты выполнения программы действий правительства, что готов уйти в отставку, если за это проголосуют депутаты.
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