Луценко: Сейчас вопрос смены премьер-министра не стоит

Об этом он сказал в разговоре с журналистами во время Форума депутатов местных советов своей партии, передает Радио Свобода.

«Сейчас вопрос смены премьер-министра не стоит», – сказал Луценко.

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11 декабря истек срок действия иммунитета правительства. Премьер Арсений Яценюк заявил в тот день, представляя результаты выполнения программы действий правительства, что готов уйти в отставку, если за это проголосуют депутаты.