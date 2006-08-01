Круглый стол соберется после обеда

Проведение круглого стола запланировано начать после 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил народный депутат из фракции «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК.

«Предлагали (провести круглый стол – УНИАН) после обеда – где-то после двух», - сказал Н.Катеринчук, отвечая на вопрос, когда планируют провести круглый стол.

Он подчеркнул, что во время этого круглого стола продолжаться консультации между политическими силами и обсуждения возможности подписания Универсала национального единства.

Н.Катеринчук также заметил, что «Наша Украина» наработала и подала свои предложения к проекту этого документа.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Президента сообщила, что время продолжения круглого стола будет определено после ознакомления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с проектом универсала, который завершила разрабатывать рабочая группа.