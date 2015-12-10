Смерть бойца "Альфы" во время спецоперации: Порошенко поручил оказать матпомощь семье погибшего

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

Порошенко выразил соболезнования семье Кузьменко, который, «пройдя войну, был убит во время спецоперации в мирном Киеве».

Он также сообщил, что в ближайшее время будет внесено представление о награждении Кузьменко.

По словам Порошенко, он «поручил оказать семье погибшего, у которого осталось двое несовершеннолетних детей, материальную помощь».

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Как сообщал УНИАН, в Киеве поздно вечером 9 декабря в результате проведенной СБУ спецоперации была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, действовавшая в ряде городов Украины, в частности в столице. Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения «Альфа», и сам был убит. Позже один из раненых бойцов «Альфы» скончался.