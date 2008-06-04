Томенко: ДУСя занимается «водкой, курами и Президентом»

Заместитель руководителя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО призывает Верховную Раду помочь Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО реализовать лозунг «Закон - один для всех».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, выступая сегодня в парламенте.

«Наша фракция полностью поддерживает Президента, который сегодня начал активную работу по обеспечению выполнения всеми гражданами принципа «Закон - один для всех». Однако, мы обеспокоены тем, что некоторые правоохранительные органы и местные чиновники не помогают Виктору ЮЩЕНКО в реализации этого лозунга. Если, например, сегодня СБУ решила навести порядок с теми чиновниками, которые несколько часов были на территории бывшей Югославии, но имеют удостоверение участников боевых действий, то давайте начнем прямо с Верховной Рады, где есть много такие людей», - предложил Н.ТОМЕНКО.

«Если Генпрокуратура стремится разобраться с проблемой гражданства, то наша фракция готова помочь с материалами, касающимися тех людей, которые имеют двойное гражданство уже не один год. Но такую процедуру прокуратура должна делать в отношении не одного депутата конкретной политической силы, а в отношении всех чиновников. Если в действительности есть желание навести порядок с хищением государственного имущества и коррупцией среди должностных лиц, то неправильно, когда факты коррупции одного министра расследуют, а другой извиняется и все «забывают», что против него открыто уголовное дело. Все министры и другие чиновники должны быть равны перед законом», - убежден народный депутат.

Он также выразил обеспокоенность спокойным отношением к решению Конституционного Суда, в соответствии с которым возобновляются льготы судьям в получении жилья и выплаты пенсий в несколько десятков тысяч гривен. «Если бедные судьи иначе не могут работать, то тогда не нужно даже начинать разговор о необходимости лишения льгот других высоких должностных лиц», - считает Н.ТОМЕНКО.

Он предложил также сократить расходы на содержание всех бюджетных структур, начиная с Государственного управления делами. Н.ТОМЕНКО считает, что при внесении изменений в госбюджет целесообразно было бы заслушать на Бюджетном комитете вопрос финансирования этой структуры, которая из бюджета получает почти 1 млрд. 200 млн. грн. и при этом, образно говоря, занимается «водкой, курами и Президентом».