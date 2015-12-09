"Суд" оккупанта арестовал всю землю и недвижимость организатора блокады Крыма

Однако так называемый прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская намерена пойти дальше и найти проданные им в недавнем прошлом активы, передают "Новости Крыма".

По словам Поклонской, Ислямов уже лишился права управлять имуществом, оформленным на него. "Земельные участки в Ялте, на Южном берегу Крыма, участки и стоянки в Москве, дома, гостиницы. Все, что было установлено, что принадлежало и зарегистрировано на гражданина Ислямова, на все наложен арест судом в рамках уголовного дела. Сумма приличная, он не бедный человек», - подчеркнула она.

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"Прокурор" оккупированного полуострова отметила, что Ислямов попытался перерегистрировать имущество на третьих лиц.

"Поэтому все эти сделки сейчас прокуратурой, следственным органом рассматриваются, изучаются, и будут предприняты меры по возврату этого имущества Ислямова, а также наложения на него ареста. Поэтому те люди, которые принимают от него имущество, рискуют", – рассказала Поклонская.

Ранее, 3 декабря, Поклонская заявляла, что "суд" арестовал имущество одного из организаторов блокады Крыма Ленура Ислямова на территории оккупированного полуострова.