"Это хамская, абсолютно отмороженная позиция": Медведев поделился переживаниями об энергоблокаде Крыма

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев назвал геноцидом энергоблокаду оккупированного Россией Крыма, начавшуюся с 22 ноября.

Итоги года премьер РФ подводит в интервью с представителями нескольких российских СМИ, пишет Сноб.

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«То, что произошло со светом, иначе, как геноцид, не назвать. Это хамская, абсолютно отмороженная позиция», - сказал премьер. Но, по его словам, российские власти готовились «к такому свинству» и «коллапса не случилось».

Россия планирует построить в аннексированном Крыму к 2018 году две новые электростанции - в Севастополе и в Симферополе.

«Так что Крым станет энергоизбыточным регионом, а не энергодефицитным», - считает Медведев.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин, прибывший вечером в среду, 2 декабря, в Крым, принял участие в церемонии запуска первой нитки энергомоста из Кубани в Крым.

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МИД Украины выразил России протест по этому визиту Путина на полуостров, в очередной раз отметив, что это временно оккупированная территория Украины.

Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что вторая очередь энергомоста на 200 мегаватт может быть введена до 20 декабря, «а возможно, и раньше».