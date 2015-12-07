Байден подчеркивает необходимость искоренения коррупции в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

По его словам, руководство государства должно выполнить обещания - оправдать те жертвы, которые были осуществлены два года назад на Майдане.

"И очень важно для этого второго шанса создания демократического общества, чтобы это не пропало, это фактически искоренить раковую опухоль - коррупцию", - сказал он.

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В этом контексте, по словам Байдена, Украина должна сотрудничать с международным сообществом и выполнять обязательства МВФ.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Байдена, правительство Соединенных штатов Америки рассматривает возможность выделения 300 миллионов долларов на проекты безопасности, которые могут быть реализованы в Украине.