США могут выделить Украине еще $300 миллионов на проекты безопасности – Байден
21:52, 07 декабря 2015Политика
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Правительство Соединенных штатов Америки рассматривает возможность выделения 300 миллионов долларов на проекты безопасности, которые могут быть реализованы в Украине.
REUTERS
Об этом вице-президент США Джозеф Байден сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.
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«Мы говорим дополнительно о 300 млн на проекты в сфере безопасности», - сказал Байден.
При этом он напомнил об уже анонсированном ранее решении правительства США выделить Украине порядка 190 млн долл. в качестве финансовой помощи для реализации ряда инфраструктурных реформ, в том числе реформы правоохранительной системы.
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