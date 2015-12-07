США могут выделить Украине еще $300 миллионов на проекты безопасности – Байден

Об этом вице-президент США Джозеф Байден сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

Читайте такжеБайден прогнозирует, что следующий год может определить судьбу Украины

«Мы говорим дополнительно о 300 млн на проекты в сфере безопасности», - сказал Байден.

При этом он напомнил об уже анонсированном ранее решении правительства США выделить Украине порядка 190 млн долл. в качестве финансовой помощи для реализации ряда инфраструктурных реформ, в том числе реформы правоохранительной системы.