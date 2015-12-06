Украина вернет Крым политико-дипломатическим путем и через судебные решения – Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня в интервью украинским телеканалом. «Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить права крымскотатарского народа, который сейчас находится в Крыму под безумным давлением», - отметил он, добавив, что это вопрос не одного дня.

Читайте такжеПорошенко: Россию надо лишить права вето в Совбезе ООН«Мы действительно не можем позволить, чтобы грузы без какого-либо эффективного контроля и политики шли на оккупированную территорию аннексированного Крыма, именно поэтому 3 ноября я обратился к правительству относительно введения режима закрытия таможенных пунктов пропуска для грузовых автомобилей», - напомнил он.

«Для Путина это территория, которая должна быть населена выходцами из Сибири, которые сейчас срочно перевозятся в Крым, или превращение Крыма в большую военную базу. Для меня Крым – это украинская земля, а крымчане – это украинцы», - заявил президент.

«Я буду все делать, чтобы в результате разработанной стратегии, используя международно-правовые механизмы, над которыми мы работали, в том числе и в Париже, мы обеспечили через судебные решения, через политико-дипломатический путь возвращения Крыма, альтернативы этому пути не существует», - подчеркнул он.