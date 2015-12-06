Яценюк в День ВСУ рассказал о пути "исторических преобразований" украинского войска

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в поздравлении ко Дню Вооруженных Сил Украины, сообщает правительственная пресс-служба.

«За последние два года украинское войско осуществило мощный прорыв и прошло путь исторических преобразований: из полуразрушенного и ограбленного оно превратилось в мощное и дееспособное, способное дать решительный отпор и отбросить врага», - констатирует премьер.

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По его словам, огромная работа по реформированию ВСУ впереди, но армия ежедневно наращивает свое оснащение, вооружение, боеспособность.

«Однако самая большая ценность нашего войска - это вы, его солдаты и матросы, прапорщики и мичманы, офицеры и генералы. Ваша стойкость и героизм, профессионализм и преданность Отчизне - надежный залог мира на нашей земле, суверенитета Украины, ее продвижения к европейской семье народов», - отметил Яценюк.

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«Поздравляю всех, кто защищает Украину, кто с оружием в руках противостоит агрессии против нашей свободы, покушению на жизнь наших соотечественников, кто укрепляет нашу государственность, кто дорогой ценой утверждает нашу Независимость», - говорится в приветственном тексте.

Премьер пожелал воинам выдержки, стойкости, удачи и уверенности в собственных силах.

«Пусть всегда и везде хранит вас Господь», - подчеркнул Яценюк.