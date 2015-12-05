Враждующие украинские олигархи начали судебное разбирательство по спорной сделке, которое может стать одним из самых дорогих в английской правовой истории и включает обвинения в убийстве, взяточничестве и политических интригах.

Об этом говорится в статье The Telegraph «Украинские олигархи судятся по поводу двухмиллиардной сделки на фоне обвинений в убийстве и подкупе».

Виктор Пинчук, блестящий бизнесмен, который поддерживает дружеские отношения с экс-премьер-министром Тони Блэром, инициирует в отношении двух других олигархов судебное разбирательство на сумму 2 миллиарда долларов (1,3 млрд фунтов) по факту покупки горнодобывающей компании в Украине в 2004 году.

Верховный суд в Лондоне заслушал в пятницу шокирующие заявления о том, что один из оппонентов господина Пинчука в этом деле, Игорь Коломойский, причастен к ряду убийств и избиений в другой сделке.

Адвокаты г-на Пинчука, которому когда-то принадлежал самый дорогой дом в Лондоне, и который считает своими близкими друзьями Билла Клинтона, Элтона Джона и Дэмиена Херста, утверждают, что им должно быть разрешено представить доказательства того, как со стороны г-на Коломойского звучали «очень вульгарные и экспрессивные» угрозы физического насилия в деловых контактах.

По свидетельству украинского адвоката Сергея Карпенко, г-н Коломойский угрожал ему на встрече в 2003 году.

В суде было заявлено, что четыре дня спустя помощник г-на Карпенко был жестоко избит на улице и в следующем месяце на самого г-на Карпенко было совершено нападение с нанесением множественных ударов железным прутом.

Адвокаты г-на Пинчука заявили, что бандиты, совершившие нападение, были связаны с Сергеем Никитиным, который был личным телохранителем господина Коломойского, а позже он руководил частным охранным предприятием BOG, принадлежащим г-ну Коломойскому и другому ответчику в данном деле, Геннадию Боголюбову.

Никитин был найден мертвым в реке в Днепропетровске всего несколько недель спустя, 30 августа 2003 года, с 10 ножевыми ранениями.

Его убийца также был найден мертвым, изначально его смерть была квалифицирована как самоубийство.

Суду сообщили, что дальнейшее обследование после эксгумации тела показало, что он был убит выстрелом в область подбородка.

Г-н Коломойский «настойчиво отрицает» обвинения в любой незаконной деятельности.

Как было заявлено в суде, хотя украинские прокуроры приняли решение обвинить его в заказном убийстве г-на Карпенко в 2005 году, судебное разбирательство не проводилось.

Адвокаты г-на Пинчука утверждают, что украинский прокурор «признался в записанной беседе», что ему обещали деньги от господина Коломойского в обмен на закрытие расследования его предполагаемой роли в схеме убийства, хотя по факту ему так и не заплатили.

Они также утверждали, что ряд обвинений против господина Коломойского имеют отношение к текущему разбирательству относительно права собственности на горнодобывающую компанию КЖРК.

«Г-н Коломойский не останавливается перед угрозами физической расправы против своих оппонентов, а также искажением уголовного правосудия»,– утверждает Джонатан Кроу, королевский адвокат г-на Пинчука.– «Это нельзя назвать действиями человека, который хотел бы передать управление КЖРК г-ну Пинчуку, потому что он боялся активизации ложных обвинений со стороны г-на Пинчука».

Лоуренс Рабинович, королевский адвокат г-на Коломойского, сказал: «Это доказательство не имеет никакого значения, это бессмысленное отвлечение внимания».

«Эти обвинения горячо оспариваются и имеют серьезный характер, в том числе ... утверждения, что (г-н Коломойский) вступил в сговор с целью совершения убийства».

Судья Высокого суда Мейлз постановил, что доказательства по «эпизоду Карпенко» не будут представлены в полноценном судебном процессе, который, как ожидается, начнется в начале следующего года.

«Включение этих показаний, несомненно, будут вводить в заблуждение и отвлекать судью», – сказал судья.

«Доказательный вес свидетельства недостаточен, чтобы оправдать ту сложность, которую эти свидетельства создадут для судебного процесса».

Дело, в котором только судебные издержки, вероятно, превысят 50 млн фунтов, демонстрирует, насколько английские суды стали популярны в международном деловом мире для разрешения споров.

Это случилось после другого так называемого мега-дела, в котором Борис Березовский, олигарх, который попал в опалу Кремля в девяностых, подал в суд на Романа Абрамовича, владельца футбольного клуба Челси, требуя 3 миллиарда фунтов за моральный ущерб.

Березовский потерпел поражение в суде, проиграл дело и был найден повешенным в своем доме в графстве Беркшир в марте 2013 года.

Последний Высокий суд пролил свет на то, что судья Мейлз описывает как «подковерную борьбу» в мире украинских деловых отношений.

Г-н Пинчук, 54 года, сделал свое состояние с помощью сделок, многие из которые состоялись, когда его тесть Леонид Кучма был президентом Украины.

Г-н Пинчук стал встречаться с эффектной дочерью г-на Кучмы Еленой – на 10 лет младше его – в 1997 году, и женился на ней в 2002 году.

В суде было заявлено, что его связи дают основания подсудимым по делу утверждать, что он был в состоянии оказывать политическое влияние в стране и, возможно, обеспечить «сфабрикованные обвинения» против них.

Г-н и г-жа Пинчук упорно трудились, чтобы построить свою репутацию на мировой арене, тратили большие суммы не только на благотворительность, но и на один из лучших домов Лондона – купленный за рекордные 80 миллионов фунтов в 2008 году и дорогую коллекцию произведений искусства, в том числе несколько работ Дэмиена Херста.

Г-н Пинчук, состояние которого оценивается между 1 и 2,5 млрд фунтов, и который поддерживает дружеские отношения с Тони Блэром и Биллом Клинтоном, пожертвовал на Фонд веры Тони Блэра 320 000 фунтов, еще 700 000 фунтов выделив для Фонда Клинтона в 2011 году.

«Тратить деньги гораздо более приятно, чем зарабатывать их», – сказал некогда г-н Пинчук.

Его оппоненты – г-н Коломойский и г-н Боголюбов, обоим 52 года, по оценкам, более богаты и значительно сдержаннее, чем их соперник.

Г-н Коломойский живет в Швейцарии, а г-н Боголюбов живет в районе Белгравия, Лондон.

Оба имеют чистые активы на сумму около 5 млрд фунтов и выделяют большие суммы на благотворительность.

Главным вопросом в данном деле является иск г-на Пинчука, что он пытался заключить посредническую сделку со своими бывшими партнерами по бизнесу, чтобы они купили от его имени КЖРК, бывший советский национализированный промышленный объект, но они не согласились на условия.

Г-н Пинчук требует 2 млрд долларов в качестве возмещения ущерба плюс свои собственные 90 миллионов фунтов стерлингов инвестиций.

Адвокаты г-на Коломойского уже говорили, что заявления господина Пинчука «не вызывают никакого доверия».

Они также заявили суду, что адвокаты г-на Пинчука сделали потрясающее признание в предыдущих юридических документах о том, что он нанял частных детективов, чтобы следить за господином Коломойским.

Полноценный судебный процесс, который продлится восемь недель, как ожидается, начнется в начале января.