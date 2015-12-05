Одесский горсовет рассмотрит вопрос о признании России страной-агрессором

Одесский городской совет рассмотрит вопрос о признании России страной-агрессором.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект внесен в повестку дня ближайшей сессии горсовета, запланированной на 16 декабря.

В частности, в повестке значится вопрос: «О поддержке постановления Верховной Рады Украины от 27 января 2015 №129-VIII «Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, национальных парламентов государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором».

В случае положительного решения депутатов, документ будет направлен в Верховную Раду и его обнародуют в средствах массовой информации.

Проект внесен руководителем фракции партии «Блок Петра Порошенко -Солидарность» Олегом Каминкером.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Одесский горсовет также должен был рассматривать вопрос о признании России страной-агрессором, однако сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. По мнению некоторых депутатов, произошло массовое игнорирование очередной сессии из-за нежелания части депутатского корпуса рассматривать вопрос о признании РФ агрессором.