Коломойский о Тимошенко: Мы общались, когда была тяжелая ситуация для страны

Экс-глава Днепропетровской ОГА и украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, когда последний раз общался с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"Мы общались, когда была тяжелая ситуация для страны. Она, равно как и Луценко, и Третьяков, продвигала мою кандидатуру на должность губернатора", - заявил Коломойский.

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Бизнесмен также он отметил, что по телефону с Тимошенко он вообще не общается.

"У меня есть контакты с людьми, которые входят в "Батькивщину". Но эти контакты у меня были всегда. Точнее, речь об одном конкретном человеке, с которым я всегда плотно общался, это Александр Абдуллин", - добавил Коломойский.