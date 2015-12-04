Турчинов: Кремль попытается уничтожить Украину как независимое демократическое государство

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"К большому сожалению, Украина находится в таком геополитическом эпицентре, который Кремль называет "зоной своих стратегических интересов". ... именно имперский реваншизм, который сегодня доминирует во всех формах и внешней, и внутренней политики России, он безусловно в центре своего внимания держит нашу страну и попытается уничтожить Украину как независимое демократическое государство. И это колоссальная проблема", - отметил он.

Читайте такжеРоссия использует конфликт в Сирии для подготовки своих сил к настоящей войне - Турчинов

По его словам, сегодня Европейский Союз является не наблюдателем, а именно участником гибридной войны, которую развязала Российская Федерация.

"Когда мы говорим о гибридной политике, это не гибридная политика, это гибридная война. При чем в эпицентр этой войны втягивается все больше, все новые и новые территории. И именно Европейский Союз, который долгое время просто наблюдал за этими событиями, сегодня он также становится участникам, не наблюдателем, а именно участником этой гибридной войны, которую развязала Россия", - подчеркнул Турчинов.

Читайте такжеУкраина изучает применение авиации РФ в Сирии, чтобы самой подготовиться к защите - Турчинов