Украина считает неприемлемым нынешний статус-кво по Нагорному Карабаху

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в Азербайджан совершила визит украинская делегация в составе главы Администрации президента Бориса Ложкина, вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко и его заместителя Романа Чуприненко, а также председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Делегацию принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе встречи Алиеву было передано личное послание от Петра Порошенко, а также обсуждены текущее состояние и перспективы развития украинско-азербайджанских отношений.

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Участники переговоров, в частности, отметили необходимость урегулирования конфликтов на территориях обеих стран на основе принципа, основывающегося на уважении к территориальной целостности обоих государств в их международно признанных границах.

В этом контексте президент Азербайджана заявил, что азербайджанская сторона и впредь будет твердо придерживаться позиции в поддержку территориальной целостности Украины.

В свою очередь украинская сторона заявила о неприемлемости статуса-кво в вопросе решения нагорно-карабахского конфликта.

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Украинская делегация также встретилась в Азербайджане с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым, главой Администрации президента Рамизом Мехтиевым и первым вице-спикером Милли Меджлиса (парламента) Зияфетом Аскеровым.

В ходе встреч стороны, в частности, обсудили подготовку к проведению в Баку очередного заседания межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая станет главным подготовительным мероприятием к проведению ориентировочно в первой половине 2016 года официального визита президента Украины в Азербайджан.