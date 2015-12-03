ВР не возвращала Генпрокуратуре представление на арест Клюева - комитет

Об этом первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник сказал в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, получил ли комитет представление Генпрокуратуры о задержании и аресте Клюева с дополнениями, которые анонсировал сегодня прокурор ГПУ Владислав Куценко, Пинзеник сказал, что не понятно, о чем идет речь.

"Я напомню историю вопроса: у нас есть представление прокуратуры о задержании и аресте, и оно рассмотрено. Прокуратура писала отзыв, но писала председателю Верховной Рады, который дал поручение комитету проработать вопрос. Комитет вопрос проработал и сказал, что на той стадии не понимает, что возвращать", - сказал Пинзеник.

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"И на этом вроде бы история продолжения не имела. И представление до сих пор, насколько я понимаю, находится в Верховной Раде", - добавил он.

По словам Пинзеника, на сегодняшний день комитетом рассмотрен вопрос относительно задержания и ареста Клюева, "подготовлено заключение для рассмотрения в Верховной Раде".

Пинзеник отметил, что в этой ситуации "никакого отдельного представления (от Генпрокуратуры) не надо", а необходимо в сессионном зале рассмотреть этот вопрос, который был проработан комитетом по представлению Генпрокуратуры.

На уточняющий вопрос УНИАН, что председатель ВР Владимир Гройсман мог вернуть Генпрокуратуре представление относительно Клюева, Пинзеник отметил, что "сам текст представления" находится в регламентном комитете, и поэтому не понятно, "что он мог бы возвращать".

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Как сообщал УНИАН, 3 июня Рада рассмотрела представление генпрокурора Виктора Шокина и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Клюева, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

8 июня стало известно, что Клюев по поручению ГПУ объявлен во внутригосударственный розыск. 16 июня в рамках нового уголовного производства в отношении Клюева Шокин обратился в Раду с представлением о даче согласия на задержание и арест Клюева.

30 июня регламентный комитет решил передать на рассмотрение парламента представление генпрокурора о предоставлении согласия на задержание и арест Клюева.

3 ноября Пинзеник сообщил, что Генпрокуратура отозвала представление о задержании и аресте Клюева.