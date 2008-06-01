Регионалы опять вышли на ”охоту” за 300 мандатами
Кто партнер - после будет видно
Партия регионов определит своих политических партнеров по результатам обсуждения депутатами проекта новой Конституции Украины, подготовленной «регионалами». Об этом заявил заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.
Как передает корреспондент УНИАН, выступая в Донецке на брифинге после XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов, Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что ПР рассчитывает на собственные силы.
"Для того, чтобы Партия регионов не искала партнеров, необходимо, чтобы у нее было 300 депутатских мандатов. Конечно, партнеры будут, когда будет закончен текст Основного закона. Мы разошлем, согласно законодательству, вариант Конституции всем 450 народным депутатам и Президенту Украины для обсуждения", - пояснил он и добавил: "И после этого будет видно – кто партнер".