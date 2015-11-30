Печерский суд отказал прокуратуре во взятии Ефремова на подписку о невыезде

16:21, 30 ноября 2015
Политика
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Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в избрании мер пресечения бывшим народным депутатам Александру Ефремову, Александру Стояну и Сергею Гордиенко.

Фото УНИАН

Также суд вернул обвинительный акт в отношении их из-за несоответствия нормам Уголовного процессуального кодекса.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила сегодня председательствующая в коллегии судей Печерского райсуда Киева Кристина Тарасюк.

В ходе судебного заседания сторона обвинения просила суд избрать для Ефремова, Стояна и Гордиенко меры пресечения в виде личного обязательства и назначить уголовное производство к рассмотрению по существу.

В тексте определения суд указал, что представители прокуратуры в нарушение сроков обратились в суд с ходатайством об избрании указанным лицам меры пресечения, в связи с чем суд отказывает в удовлетворении этого ходатайства.

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