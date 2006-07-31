“Пора” обнародует факты шантажа во время проведения круглого стола
09:57, 31 июля 2006Политика
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Сегодня в 13.00 в УНИАН состоится экстренный брифинг представителей гражданской партии “Пора”, на котором будут обнародованы факты политического шантажа во время проведения круглого стола в Секретариате Президента Украины.
Брифинг состоится по адресу: ул. Крещатик, 4, конференц-зал.
Телефон: (067) 509-57-36.
Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
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