“Пора” обнародует факты шантажа во время проведения круглого стола

Сегодня в 13.00 в УНИАН состоится экстренный брифинг представителей гражданской партии “Пора”, на котором будут обнародованы факты политического шантажа во время проведения круглого стола в Секретариате Президента Украины.

Брифинг состоится по адресу: ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Телефон: (067) 509-57-36.

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.