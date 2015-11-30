Яценюк: деятельная причастность каждого украинца к развитию страны - защита против угроз для Украины

Об этом заявил премьер-министр Украины в своем обращении, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

«Во время Голодомора мы погибали потому, что мы были украинцами. Сегодня мы способны выжить потому, что мы есть и будем украинцами. Как один сильный народ. Без внутренних дрязг. Без пустопорожности. Без малодушия», - подчеркнул премьер-министр.

Яценюк подчеркнул, что замысел, план и масштаб Голодомора «были дьявольские»: «И еще более сатанинским стало то, что произошло позже. Убийцы просто перевернули страницу. Статус «перевернутой страницы» довлеет над всей нашей историей».

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Он подчеркнул, что «только мы с вами можем остановить это»: «Память позволяет понять, кто мы. Память формирует нас и создает наше воображение. Воображение создает наше будущее».

«Мы есть. Это – главная, фундаментальная, жизнеутверждающая истина. Это – мощный ответ злу и ненависти против Украины, против украинцев, нашего языка и нашей культуры. Это - ответ каждому оккупанту и каждому агрессору», - сказал Яценюк.

«Мы есть. Во время Революции Достоинства это было доказано всем – Европе, Америке, России», - подчеркнул он.

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Яценюк подчеркнул, что Голодомор является сквозной темой нашего бытия и мышления: «Лично, на уровне каждого гражданина должны принять то, что единственной нашей защитой против любой угрозы является собственная деятельная причастность к развитию и защите Украины. «Я – причастен к судьбе государства», эти слова должен осознавать каждый».

«Верю в Украину, свободную от внешней угрозы, свободную от страха и бедности. Верю в Украину, которая преодолеет нынешние испытания. Будем же сильными. Будем мудрыми. Будем свободными. И мы сделаем все, даже невозможное», - сказал Яценюк.