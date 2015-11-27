Нынешняя Рада оказалась активнее предыдущей: год работы парламента в цифрах (инфографика)

Об этом говорится в исследовании Опоры.

В период с 27 ноября 2014 г. до 27 ноября 2015 г. украинский парламент собирался на заседания в течение 89 рабочих пленарных дней, в то время как депутаты предыдущего созыва за аналогичный период провели в сессионном зале меньшее количество времени – 78 пленарных дней.

За год работы в действующем парламенте было зарегистрировано более 4780 законопроектов и проектов постановлений, что превышает аналогичное количество постановлений и законов, зарегистрированных в первый год работы Верховной Рады предыдущего созыва (4343 законопроектов), говорится в отчете.

Читайте такжеГройсман считает, что нынешняя Рада работает в три раза интенсивнее предыдущих

Члены фракции «Блока Петра Порошенко» чаще всего становились авторами или соавторами законопроектов, которые вносились в Верховную Раду Украины. Всего представители этой политической силы привлекались к подготовке 1989 (31,13%) проектов законов. Депутаты «Народного Фронта» в авторстве и соавторстве с коллегами из других фракций подготовили 1627 (25,47%) законопроектов.

Такие показатели законотворческой деятельности фракций «Блока Петра Порошенко» и «Народного Фронта» являются прогнозируемыми, учитывая их численность. В то же время 609 (9,53%) законопроектов относятся к авторству/соавторству членов фракции Радикальной партии Олега Ляшко, 1174 (13,79%) – ВО «Батькивщина», 380 (6%) – «Оппозиционного блока», 419 (5,95%) – «Самопомощи». Члены депутатских групп «Воля народа» и «Партия Видродження» приобщались к разработке 237 (3,71%) и 247(3,87%) законопроектов соответственно.

По подсчетам ОПОРЫ, в течение работы VIII созыва Верховной Рады Украины наиболее активно принимал участие в обсуждениях вопросов повестки дня пленарных заседаний народный депутат Украины Олег Ляшко, он выступал 361 раз. К наиболее активным ораторам нового созыва входят также председатель фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко (233 выступления), председатель фракции «Самопомощь» Олег Березюк (167 выступления), член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Виктор Галасюк (154 выступления), член фракции ВО «Батькивщина» Андрей Кожемякин (125 выступления).

На первом месте среди политических партнеров в парламенте оказались фракция «Народный фронт», которая голосовала вместе с «Блоком Петра Порошенко» и Радикальной партией Олега Ляшко, – вместе они поддержали 94% и 83% инициатив соответственно, в свою очередь «Блок Петра Порошенко» и Радикальная партия Олега Ляшко нашли понимание во время голосования за 81% законопроектов и постановлений, ВО «Батькивщина» вместе с «Народным фронтом», «Блоком Петра Порошенко» поддержали 68% законодательных инициатив. Далее, по рейтингу совместного голосования, Объединения «Самопомощь» с «Блоком Петра Порошенко» и «Народным фронтом» поддержали 67% и 66% поданных законопроектов соответственно.

В действующем парламенте работает наибольшее за все годы независимой Украины количество женщин – 50 человек, 12,01% от общего количества народных депутатов. В целом в нынешнем парламенте 50 женщин, или 11,85 % от общего состава.

Инфографика: ОПОРА