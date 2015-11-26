В Ивано-Франковске суд продлил арест блогера Коцабы до 25 января

Как сообщили УНИАН в суде, на сегодняшнем судебном заседании заслушали только двух свидетелей. В целом за одиннадцать заседаний из 58 свидетелей уже допросили 37. Следующее судебное заседание состоится 11 декабря в 13.00.

Прокурор просил суд продлить содержание Коцабы под стражей, ввиду серьезности инкриминируемых ему обвинений.

Читайте такжеСудью, который вел дело Коцабы, мобилизовали

Как сообщал УНИАН, Ивано-Франковский блогер Руслан Коцаба был арестован по решению суда 8 февраля 2015 года. Ему инкриминируют государственную измену, умышленные действия, направленные на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины), в частности, за размещенный в соцсети видеоролик «Я против мобилизации». Ранее он неоднократно публично выступал против проведения в Украине очередной волны мобилизации и призвал ее бойкотировать. Сам Коцаба не считает свои действия противозаконными.