Комитет ВР по свободе слова вместе с ГПУ рассмотрит вопрос ареста противника мобилизации Коцабы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат Украины Ольга Червакова на сегодняшнем заседании этого комитета.

Она отметила, что заседание состоится в 14.30 в закрытом режиме. По ее словам, закрытость связана с тем, что может быть озвучена информация, которая касается тайны следствия.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля решением Ивано-Франковского горсуда прикарпатского журналиста Коцабу было арестовано на 60 суток. Его подозревают в государственной измене.

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Уголовное производство против Коцабы было открыто после того, как он инициировал акцию под названием "Я против мобилизации". Коцаба обнародовал в Интернете видеоролик, в котором призвал украинцев не защищать Родину.

14 февраля Апелляционный суд Ивано-Франковской области оставил Коцабу под стражей.