В ГПУ отрицают наличие дела об угрозах Портнова сотруднице

В Генеральной прокуратуре отрицают наличие уголовного дела в отношении члена фракции БЮТ Андрея ПОРТНОВА, открытого в связи с тем, что народный депутат якобы кому-то угрожал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, сайт БЮТ обратился к заместителю генерального прокурора Виктору КУДРЯВЦЕВУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об открытии уголовного дела против А.ПОРТНОВА.

Как сообщил заместитель генерального прокурора, действительно, ориентировочно три года назад по заявлению гражданки Украины Генпрокуратурой и прокурором Голосеевского района города Киева было возбуждено уголовное дело. По словам В.КУДРЯВЦЕВА, А.ПОРТНОВ обратился в суд, и суд вынес решение об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела.

«Постановление о возбуждении уголовного дела было признано не соответствующим нормам закона, поскольку не было поводов и оснований для возбуждения уголовного дела в отношении А.ПОРТНОВА. Генпрокуратура проверила решение суда, согласовала с ПОРТНОВЫМ и признала: по заявлению гражданки отсутствует состав преступления», - отметил В.КУДРЯВЦЕВ, говорится в сообщении.

Как заявил заместитель генпрокурора, «вообще, уголовного дела, которое касается А.ПОРТНОВА по указанному криминальному факту, не было и обвинения ему не предъявлялись. Таким образом, нельзя говорить об уголовном деле в отношении А.ПОРТНОВА».

Как сообщалось, газета «Дело» написала, что в ее распоряжение попали документы следствия, в соответствии с которыми А.ПОРТНОВ подозревался в угрозе жизни сотрудницы Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, и Генеральная прокуратура намерена повторно расследовать уголовное дело трехлетней давности против этого народного депутата от БЮТ.