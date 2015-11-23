Порошенко подписал закон о применении спецконфискации

Закон возвращен с подписью от президента 23 ноября, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о введении штрафов для работодателей за увольнение мобилизованных

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 10 ноября приняла закон о совершенствовании института спецконфискации (№2541а) из пакета по либерализации визового режима с ЕС.

Согласно закону, деньги, ценности, в том числе средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, иное имущество, переданные лицом, совершившим преступление, предусмотренное УК, третьему лицу, которое получило или приобрело у подозреваемого, обвиняемого или осужденного лица имущество, полученное преступным путем, в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 96-1 УК, безвозмездно или в обмен на сумму, значительно ниже рыночной стоимости, либо знала или должна были знать, что цель такой передачи – избежание конфискации или специальной конфискации, подлежит специальной конфискации.

Вышеуказанные сведения в отношении третьего лица должны быть установлены в судебном порядке на основании достаточности доказательств.

Читайте такжеВ Минэнерго РФ прогнозируют дефицит бензина в Крыму через 10 суток

Согласно ч.1 ст.96-1 УК, специальная конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества в случаях, определенных этим Кодексом, при условии совершения преступления, предусмотренного статьей 354 и статьями 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 раздела XVII Особенной части УК, или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного указанными статьями.

Специальная конфискация не может быть применена к имуществу, которое находится в собственности добросовестного приобретателя.