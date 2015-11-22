Порошенко: РФ пытается отвлечь внимание мира от российской агрессии в Украине
15:30, 22 ноября 2015Политика
10928 0
Демократический мир должен осторожно относиться к сотрудничеству с Россией, считает президент.
Порошенко: в Эстонии, Латвии и Литве понимают природу российской политики / Фото УНИАН
Своими действиями в Сирии Россия ставит цель - отвлечь внимание международного сообщества от российской агрессии в Украине.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал президент Украины Петр Порошенко.
Читайте такжеЛидеры пяти западных стран договорились продолжить санкции против России - СМИ
"В Эстонии, Латвии и Литве прекрасно понимают природу и цели российской политики и поэтому хорошо осознают, что демократический мир должен осторожно относиться к сотрудничеству с Россией вокруг Сирии. Потому что цель этой политики – отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся российской агрессии против Украины", - отметил глава государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter