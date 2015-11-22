Порошенко: РФ пытается отвлечь внимание мира от российской агрессии в Украине

Своими действиями в Сирии Россия ставит цель - отвлечь внимание международного сообщества от российской агрессии в Украине.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал президент Украины Петр Порошенко.

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"В Эстонии, Латвии и Литве прекрасно понимают природу и цели российской политики и поэтому хорошо осознают, что демократический мир должен осторожно относиться к сотрудничеству с Россией вокруг Сирии. Потому что цель этой политики – отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся российской агрессии против Украины", - отметил глава государства.