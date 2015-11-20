Грицак заверяет, что обеспечит "земную кару" виновным в расстреле Небесной Сотни

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время чествования памяти погибших героев Небесной Сотни и бойцов АТО у мемориала на территории Академии СБУ.

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"Никто из тех, кто принимал участие в злодеяниях против участников Революции достоинства, не будет забыт, чтобы не только небесная кара, но и земная кара настигла тех, кто совершал преступления, кто давал приказ на убийство. Я буду делать все для того, чтобы наказать всех виновных", - сказал Грицак.

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Он напомнил, что отдельные высокопоставленные чиновники, в том числе и бывшие сотрудники СБУ, на сегодняшний день арестованы и находятся в СИЗО - начальник киевского главка СБУ, начальник контрразведки, и пойдут под суд.