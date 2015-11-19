ЦИК не имеет права отменять решение Криворожского избиркома о признании Вилкула мэром - Охендовский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

Он отметил, что в ЦИК поступили требования представителей партии «Объединение «Самопомич» об отмене решения городской избирательной комиссии Кривого Рога.

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«У ЦИК есть полномочия рассматривать вопрос бездеятельности территориальных избирательных комиссий во время установления результатов соответствующих местных выборов. Обжаловать действия или решения местных избирательных комиссий относительно установления результатов выборов возможно исключительно в суде. У ЦИК нет предусмотренных законом полномочий для того, чтобы отменять то или иное решение, или протокол городской комиссии об установлении результатов. Безусловно, мы готовы были пойти навстречу представителям одной из фракций Верховной Рады, если бы они инициировали внесение изменений в закон о местных выборах, которые бы наделили ЦИК соответствующими полномочиями. При отсутствии таких законных полномочий ЦИК в противозаконный способ действовать не может», - подчеркнул Охендовский.

Комментируя требование замены членов Криворожской городской избирательной комиссии, которые голосовали за решение о признании Вилкула мэром, Охендовский заявил, что ЦИК рассмотрит этот вопрос.

«Я могу сказать, что в ЦИК поступили представления от двух местных организаций политических партий о замене членов Криворожской городской избирательной комиссии. Эти представления должным образом проработаны в ЦИК, закон дает 5 дней на рассмотрение соответствующих вопросов, но уже сегодня в повестку дня ЦИК будет включен проект постановления об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий, которые обеспечивают подготовку местных выборов, в том числе с приложением, которое касается замены отдельных членов Криворожской городской избирательной комиссии. Заменить людей в составе комиссии просто так ЦИК также не может. Я надеюсь, что наши законодатели, по крайней мере, представители, которые подписали это обращение, прекрасно знают, что для замены членов комиссии необходимо соответствующее представление от местных организаций политических партий, которые делегировали своего члена в состав городской избирательной комиссии», - сказал председатель комиссии.

Что касается требования о проведении повторного подсчета голосов на выборах городского головы Кривого Рога, Охендовский подчеркнул, что для реализации Центризбиркомом этого требования также необходимо внести изменения в закон о местных выборах.

«ЦИК не наделена законными полномочиями об обязательстве избирательных комиссий на местных выборах проводить повторный подсчет голосов. Такие полномочия имеют исключительно те территориальные избирательные комиссии, которые устанавливают итоги местных выборов», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области городским головой Кривого Рога избран представитель «Оппозиционного блока» Вилкул. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, он получил 89 тысяч 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель «Самопомочи» Юрий Милобог - 88 тысяч 457 голосов (48,83%).

Председатель партии «Самопомич», городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что партия обжалует в суде результаты выборов в Кривом Роге.

18 ноября советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк написал в Facebook об открытии уголовного производства по ст.366 ч.1 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге по заявлению представителей партии «Объединение «Самопомич».

19 ноября Милобог обратился в Днепропетровский админсуд с требованием отменить постановление Криворожской ГТИК об избрании Вилкула мэром Кривого Рога.