Россия призвала к "практическим шагам" по урегулированию ситуации на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В нынешних условиях на первый план выходят практические шаги сторон по политическому урегулированию: прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, о котором мы говорим постоянно. Это тема не может быть нами оставлена и забыта. Прямой диалог должен иметь своей целью достижения взаимоприемлемых решений по ключевым проблемам, обозначенным в Минском комплексе мер. Речь идет об организации выборов, предоставлению Донбассу конституционного закреплённого на постоянной основе особого статуса, введении в действие закона об амнистии", - отметила она.

По словам Захаровой, очень важно сфокусироваться на решении неотложных задач социально-экономической реанимации региона и принятию мер по улучшению сложившейся там гуманитарной ситуации.

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Она отметила, что 12 ноября «представители Киева и Донбасса письменно уведомили мониторинговую миссию ОБСЕ о выполнении ими договоренностей относительно отвода от линии соприкосновения танков, артиллерийских систем калибром до 100 мм, минометов калибром до 120 мм».

«Теперь места постоянной дислокации отведенных вооружений должны быть проинспектированы наблюдателями ОБСЕ, которые осуществляют соответствующие верификационные процедуры. Завершение отвода - это важный шаг в направлении дальнейшей деэскалации на востоке Украины», - добавила Захарова.

«Вместе с тем не может не вызывать обеспокоенность участившиеся в последние время провокации на линии соприкосновения, случаи перестрелок между сторонами, в том числе, с использованием запрещенных видов как тяжелых, так и легких вооружений», - сказала представитель российского МИДа.

По ее словам, обострение обстановки в зоне конфликта стала одной из основных тем состоявшегося 17 ноября очередного заседания контрактной группы.

«Убеждены, что сохранение полного режима прекращения огня и создание предпосылок для долгосрочного перемирия значительно снижаетриск рецидива вооруженного противостояния на востоке Украины», - считает Захарова.