Пилипенко: Опасность особого статуса Донбасса заключается в том, что он будет на постоянной основе закреплен в Конституции

Она будет действовать постоянно и будет иметь такую же юридическую силу, как и остальные положения Конституции.

Соответствующий вывод утвердили только что на заседании Венецианской комиссии, сообщил на своей странице в Facebook представитель Украины в ВК, первый заместитель председателя партии "Видродження" Владимир Пилипенко.

"Таким образом, даже записывая нормы об особенностях самоуправления в Донецкой и Луганской областях в переходных положениях Конституции, мы все равно делаем их конституционной нормой. И признаем, что эти районы должны иметь особенности самоуправления, отличные от остальной территории Украины. Не важно, есть ли специальный закон, который уточняет этот особый порядок самоуправления или нет, в Конституции у нас записано, что эти регионы априори имеют право на нечто большее", - отметил Пилипенко.

А также привел цитаты из текста заключения Венецианской комиссии.

"Комиссия отмечает, что переходное положение 18, принимается согласно тех же процедур, что и остальные конституционные поправки. Если данное положение будет окончательно принято, оно, таким образом, станет неотъемлемой частью текста Конституции и будет иметь такой же эффект и силу, что и любая другая статья Конституции...В проекте переходного положения 18 не упоминается ничего о временном характере данного положения. Если данное переходное положение будет принято, оно будет оставаться в действии до тех пор, пока оно не будет отменено Верховной Радой, согласно раздела XIII Конституции Украины по его пересмотру", - говорится в заключении.

Кроме того, он добавил, что по его мнению, "данное положение Конституции не нужно украинскому обществу, фактически, это скрытая федерализация нашего государства".