Трехстороння контактная группа призывает не допустить срыва Минских соглашений

Об этом говорится в обращении Трехсторонней контактной группы, обнародованном пресс-секретарем представителя Украины Леонида Кучмы Даркой Олифер в Facebook.

"В связи с ухудшающейся в последнее время ситуацией в сфере безопасности на линии соприкосновения, в том числе серьезными нарушениями режима прекращения огня, Трехсторонняя контактная группа обращается с настоятельным призывом немедленно прекратить все действия, несовместимыми с заключенными соглашениями и усилиями по мирному урегулированию конфликта в рамках Минского процесса", - говориться в обращении.

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Участники контактной группы отметили, что "обострение положения в зоне конфликта вновь приводит к человеческим жертвам, а также является серьезным препятствием для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, предоставления гуманитарной помощи, восстановления жизненно важной инфраструктуры и экономической деятельности".

В этой связи Трехсторонняя контактная группа констатирует, что "следует избежать вооруженного противостояния и вследствие этого - возможного срыва реализации Минских договоренностей".

В продолжение к предыдущему посту. По результатам заседания Трёхсторонняя контактная группа приняла соответствующее обращение. Posted by Darka Olifer on Tuesday, November 17, 2015

Таким образом, участники контактной группы требуют незамедлительных действий для нормализации ситуации в зоне конфликта на Донбассе и неукоснительного соблюдения всех Минских договоренностей.

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Как сообщал УНИАН, в Минске закончилось заседание Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Она сообщила, что в ходе сегодняшнего заседания Украина потребовала полного и неукоснительного выполнения пункта Минских соглашений о прекращения ведения огня.