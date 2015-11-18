Трехстороння контактная группа призывает не допустить срыва Минских соглашений
Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины при участии представителей Украины Леонида Кучмы, России Азамата Кульмухаметова и ОБСЕ Мартина Сайдика призывает прекратить вооруженное противостояние на Донбассе и не допустить срыва выполнения Минских соглашений.
Об этом говорится в обращении Трехсторонней контактной группы, обнародованном пресс-секретарем представителя Украины Леонида Кучмы Даркой Олифер в Facebook.
"В связи с ухудшающейся в последнее время ситуацией в сфере безопасности на линии соприкосновения, в том числе серьезными нарушениями режима прекращения огня, Трехсторонняя контактная группа обращается с настоятельным призывом немедленно прекратить все действия, несовместимыми с заключенными соглашениями и усилиями по мирному урегулированию конфликта в рамках Минского процесса", - говориться в обращении.
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Участники контактной группы отметили, что "обострение положения в зоне конфликта вновь приводит к человеческим жертвам, а также является серьезным препятствием для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, предоставления гуманитарной помощи, восстановления жизненно важной инфраструктуры и экономической деятельности".
В этой связи Трехсторонняя контактная группа констатирует, что "следует избежать вооруженного противостояния и вследствие этого - возможного срыва реализации Минских договоренностей".
В продолжение к предыдущему посту. По результатам заседания Трёхсторонняя контактная группа приняла соответствующее обращение.Posted by Darka Olifer on Tuesday, November 17, 2015
Таким образом, участники контактной группы требуют незамедлительных действий для нормализации ситуации в зоне конфликта на Донбассе и неукоснительного соблюдения всех Минских договоренностей.
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Как сообщал УНИАН, в Минске закончилось заседание Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Она сообщила, что в ходе сегодняшнего заседания Украина потребовала полного и неукоснительного выполнения пункта Минских соглашений о прекращения ведения огня.